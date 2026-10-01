T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı İle İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik ve Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Türk Medeni Kanunu'nun 33/son maddesine göre İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi 3491 ada 2 parsel numaralı 1855,41 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3629/185541 hisse malikleri Arif oğlu Hasan, Arif karısı Hanife, Enise kızı Ayşe, Arif kızı Emine, Arif kızı Ayşe, Arif kızı Fatma, Arifoğlu Hüseyin, Enise kızı Fatma ve Enise kızı Fikret'in gaip olması nedeniyle Bakırköy 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/03/2012 tarih ve 2012/174 Esas 2012/528 Karar sayılı kararı ile İstanbul Defterdarının kayyım olarak tayin edildiği, taşınmazın 10 yıllık kayyımlık idaresi süresi sona erdiğinden Arif oğlu Hasan, Arif karısı Hanife, Enise kızı Ayşe, Arif kızı Emine, Arif kızı Ayşe, Arif kızı Fatma, Arifoğlu Hüseyin, Enise kızı Fatma ve Enise kızı Fikret'e gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Arif oğlu Hasan, Arif karısı Hanife, Enise kızı Ayşe, Arif kızı Emine, Arif kızı Ayşe, Arif kızı Fatma, Arifoğlu Hüseyin, Enise kızı Fatma ve Enise kızı Fikret'i gören veya bu şahıslar hakkında bilgisi bulunan kimselerin işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2026/300 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ve adresini bildirmeleri, aksi halde yukarıda adı geçen Arif oğlu Hasan, Arif karısı Hanife, Enise kızı Ayşe, Arif kızı Emine, Arif kızı Ayşe, Arif kızı Fatma, Arifoğlu Hüseyin, Enise kızı Fatma ve Enise kızı Fikret'in gaipliğine karar verileceği ilan olunur.