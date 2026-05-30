T.C. BAKIRKÖY 12. İCRA DAİRESİ

5.380.000,00

1

Taşıt

06ECU144 Plakalı , 2023 Model , MASERATI Marka , 6700531151806083 Motor No'lu , ZN6AW82B007443148 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Bilirkişi raporuna göre;

Plaka : 06 ECU 144Yakıt Cinsi BENZİN-ELEKTRİK-Kullanım Amacı : HUSUSİ Kullanım Şekli : Yolcu Nakli -Markası: MASERATI

Renk : SİYAH -Tipi: M182 Piyasa AdGRECALE GT -Modeli: 2023-Koltuk Sayısı: 5 - Net Ağırlığı: 2006 KG -Silindir Hacmi: 1995Vites Tipi: OTOMATİK

Motor Numarası: 6700531151806083

Şase Numarası : ZN6AW82B007443148

Ruhsat belgeleri ve anahtarı bulunmayan ve

kapıları açık olan aracın çalıştırılması mümkün

olmamıştır. Yolcu taşınması için imal edilmiş olan MASERATI marka otomobilin mevcut yapısı itibariyle aracının yürümesini engelleyecekmekanik parça eksikliğinin bulunmadığı ancak kaporta ve araç içi parçalarının olmadığı

görülmüş, aracın teknik yapısı yeterli vaziyette olduğu tespit edilen motorlu taşıt olduğu ve aracın genel kaporta aksamının çok kötü durumda olduğu, aracın dış kaportasıincelendiğinde; sağ ve sol aynasının söküldüğü, ön tampon kısmını

söküldüğü, motor kaputunun söküldüğü, ön sinyal lambalarının söküldüğü, bütün kapılarının(sol sürücü ve yolcu kapısı, sağ yolcu ve sağ arka yolcu kapısı) söküldüğü, arka bagaj kapağının öküldüğü, arka sinyal lambalarının söküldüğü, arka tamponunun söküldüğü, aracın plakalarının olmadığı ve motor şase numarası üzerinden tespiti yapıldığı, aracın kaportasının çok kötü düzeyde olduğu görülmüştür. Aracın genel durumunun yaşına bağlı olarak ikinci yılının içerisinde olması nedeniyle emsallerine göre çok kötü durumda bulunduğu görülmüş ve genel durumu itibarıylaracın yürümesine engel olacak mekanik parçaların olmadığı ancak fiziki parçalarının eksik olduğu tespit edilmiştir. Alüminyum jantlara sahip otomobilin lastiklerinin diş derinliğinin yeterli olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, aracın iç kısımlarının genel durumu itibariyle çok kötü durumda bulunduğu, aracın iç kısmının yapılan incelemesinde; aracın 5 koltuğunun olmadığı ve söküldüğü, arka bagaj koruma parçalarının söküldüğü ve yerinde olmadığı, hibrit sistemini koruyan kapağın yerinde olmadığı, görünüş itibariyle çok kötü durumda olduğu ve aracın tavan ve taban döşemesinde arka bagaj ve araç içerisinde sökülmelerden kaynaklı eksiklerin olduğu görülmüştür. Aracın torpido ve ön göğüs ve gösterge kısımlarında fiziki hasarının bulunmadığı ve sağlam olduğu, başta oto teybi olmak üzere ön göğüs torpido kısmında bulunması gereken diğer tüm aksamlarının yerinde ve sağlam olduğu görülerek, aracın genel durumunun emsallerine göre çok kötü durumda, genel olarak yıpranmamış olduğu tespit edilerek, aracın yürümesini engelleyecek mekanik parçalarının yerinde olduğu ancak teknik ve fiziki parçalarının söküldüğü ve araçta bulunmadığı otomobilin yapılan kontrollerinde aracın motor, şanzıman vb. benzeri mekanik parçalarının yerinde bulunduğu ve motorlu taşıt vasıflarını eksikliklerinden dolayı taşımadığı, eksiklikleri giderildikten sonra motorlu taşıt vasfını tekrardan sağlayacağı, aracın tramer sorgulamasında

hasarının olmadığı, araçtan sökülen parçaların araçta veya yanında bulunmadığı, aracın yapılan İSMOP sorgusunda 19.11.2025 tarihinde 21:57:36 saatlerinde otoparka giriş yapıldığı, otomobilin şase numarasının motorlu araç tescil sisteminde kayıtlı şase numarası ile aynı olduğuanlaşılmıştır.