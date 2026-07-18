T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 25/09/2025 tarih, 2017/40 esas, 2025/543 Karar sayılı ilamı ile Fawzı ve Souad oğlu, 01/01/1990 İsveç Doğumlu REZA DELSHAD hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan açılan davada düşme kararı verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Verilen düşme kararına karşı Katılan Burak Belen vekilleri tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde gerekli yasal işlemlerin yerine getirileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2026