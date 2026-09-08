T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 28/04/2026 tarih, 2024/462 esas, 2026/306 Karar sayılı ilamı ile Mehmet ve Gülseren oğlu, 12/09/2001 Mersin Doğumlu ONUR AYAR hakkında Dolandırıcılık suçundan 6.000,00 TL Adli Para Cezası ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07.09.2026