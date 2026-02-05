T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar EBRU ERGÜN, BAHADIR BİLBAY arasında Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) talebiyle Mahkememize açılan dava nedeniyle aşağıda açık kimlik bilgileri verilen davalı Ebru Ergün'ün bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından ve yapılan tüm aramalara rağmen adresi meçhul kaldığından;

Mahkememizce belirlenen 02/04/2026 günü, saat 10.10'da sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : EBRU ERGÜN - 60739261622

KEMAL ve NURİYE oğlu/kızı, 05/09/1976 dogumlu,

Son Bilinen Adresi : 23441 ANZA AVE UNİT D 90505 TORRANCE, CA 9988 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ