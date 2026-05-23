T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar EBRU ERGÜN, BAHADIR BİLBAY arasında Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) talebiyle Mahkememize açılan dava nedeniyle aşağıda açık kimlik bilgileri verilen davalı Ebru Ergün'ün bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından ve yapılan tüm aramalara rağmen adresi meçhul kaldığından;

HMK'nin 147/2 maddesi gereğince belirlenen 11/06/2026 günü, saat 15.00'te tahkikat duruşmasına katılmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK madde 150 hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda karar verileceği hususu ile Mahkememizce alınan 18/05/2026 bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: EBRU ERGÜN - 60739261622

KEMAL ve NURİYE oğlu/kızı, 05/09/1976 doğumlu,

Son Bilinen Adresi: 23441 ANZA AVE UNİT D 90505 TORRANCE, CA 9988 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ