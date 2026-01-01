T.C. BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

“4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen Turgut ve Saffet'ten olma 22/06/1987 tarihli İstanbul ili, Güngören ilçesi doğumlu İLKER RENÇBER isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur.”