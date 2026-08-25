T.C. BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Bakırköy 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin kapatılması ile Bakırköy 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/766 esas sayılı dava dosyasının Mahkememizin 2026/843 Esas sırasına kaydedildiği görülmekle; Mahkememizin 2026/843 Esas sayılı dosyasında, adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi Höllenstutz 5 Obernburg 63785 9893 Almanya Federal Cumhuriyeti olan davalı Gülten LAUBE'e (Cemal ve Kadriye kızı 16/12/1964 doğumlu) dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; tebligat şerhinin;" Dava dilekçesinde belirtilen iddialara karşı belirlenen ön inceleme gün ve saatinde duruşma salonunda hazır olmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve iddiaları inkar etmiş sayılacağı hususunun" ekli şerhli tebliğ yapılarak, Davacı vekilinin dava dilekçesinde müvekkil ve davalıların hissedar oldukları; İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören Mah., Kartaltepe Mevkii, 17 Pafta, 7621 Parselde kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiş olup dava dilekçesine HMK 139. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde dava dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın 19/11/2026 14:05'e atılı bulunduğu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.