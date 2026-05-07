T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

DAVALI :ÖMER BAHÇACI - 21155565954 TC kimlik numaralı, Dursun ve Esma'dan olma, 15/02/1976 Fatsa doğumlu

Davacı Emine Bahçacı ile Davalı Ömer Bahçacı arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle;

Davalı Ömer Bahçacı'nın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 S.K. 127,129,194,195 ve 324 md. Gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiğinin davalı ÖMER BAHÇACI'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 06/05/2026