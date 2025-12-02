T.C. BAKIRKÖY 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememiz dosyasında Sanık Mustafa ALTINTAŞ (TC Kimlik No:18179655754) hakkında Mahkememizin 11/09/2025 tarihli, 2024/715 esas-2025/514 karar sayılı ilamı ile Sahte Fatura Düzenlenmek Suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 359/b maddesi uyarınca 3 YIL 7 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI ve Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 7 AY 15 gün hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına herhangi bir yükümlülük uygulanmaksızın 5 yıl denetimine tabi tutulmasına sanığın yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık Mustafa ALTINTAŞ (TC Kimlik No:18179655754) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde hakkında verilen kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/11/2025