T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mah/Köyü, C:52, H:3446, Bsn: 3' de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Yakut oğlu 11/05/1970 doğumlu Alp Kaymaklı' nın mirasçıları tespit edilemediğinden ve hazine yönünden değerlendirme yapılacağından muris Alp Kaymaklı'nın mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2026/804 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.