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T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

24-09-2026 00.00
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T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

17.08.2026

Sayı : 2026/804 Esas 

 

 

İLAN METNİ

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mah/Köyü, C:52, H:3446, Bsn: 3' de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Yakut oğlu 11/05/1970  doğumlu Alp Kaymaklı' nın   mirasçıları tespit edilemediğinden ve hazine yönünden değerlendirme yapılacağından muris Alp Kaymaklı'nın   mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2026/804 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği  ilanen duyurulur.

#İlangovtr Basın no ILN02534460