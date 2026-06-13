T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , YASİN ÖZELLİ ile Davalı , OLEKSANDRA SAPAROV arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davası nedeniyle;

Karar gereğince "10937736118 TCKN Davacı Yasin Özelli tarafından, 08/08/2025 tarihinde davalı 75853053398 TCKN Oleksandra IVANKEVYCH aleyhine, müşterek çocuk 27019840922 Elif Özelli'nin velayetinin, Boşanmanın gerçekleştiği Bakırköy 4. Aile Mahkemesi 2020/31 Esas sayılı dosyasında davalı anneye verildiğini, davalının 08/07/2025 tarihinden bu yana çocuğu göstermediğini, telefonlarına cevap vermediğini, bu sebeple müşterek çocuğun velayetinin davacı tarafa verilmesi talepli dava'' açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 10/07/2026 günü saat 10.35'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları 75853053398 TCKN Oleksandra IVANKEVYCH'ya GÜRCÜCE, GÜRCİSTAN yurtdışı GENEL İNTERNET kısmından ilanen tebliğ olunur.