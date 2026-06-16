T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , MAYİRE TEHTİVON ile Davalı , SAİMİJİANG AMAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Karar gereğince "eşi Davacı Mayire Tehtivon 27926651918 TCKN tarafından, 16/05/2025 tarihinde aleyhine, Tarafların Çin Halk Cumhuriyeti'nde boşandıklarını, 17/01/2015 tarihinde kesinleştiğini, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verildiğini, verilen karın Tanımasını ve Tenfiz davası " açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 16/07/2026 günü saat 10.00'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları Saimijiang Amaman -653021198602191118 Vatandaşlık Numaralı bilinen son adresi (Urumçi Şehri, Tianshan Bölgesi, Houquan Caddesi No:163, Bina:7 Blok 2, Daire:1404 )'ne Çin Halk Cumhuriyeti yurtdışı genel internet kısmından ilanen tebliğ olunur.