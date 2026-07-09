T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , AYŞEGÜL ŞENAY AKÇAY ile Davalı , MUSTAFA AKÇAY arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davası nedeniyle;

Karar gereğince "eşi Davacı 15576005458 TCKN Şenay Akçay tarafından, 29/09/2025 tarihinde aleyhine,TMK M.182 Velayetin Düzenlenmesi "müşterek çocuğun geçimini tek başına sağladığını, davalı hakkında birçok dolandırıcılık vs. Konulu ceza dosyası olduğunu, davalının en son yurtdışına çıktığını bir daha geri dönmediğini, Tarafların müşterek çocuğu 18/09/2023 doğumlu Alparslan AKÇAY'ın velayete ilişkin hak ve yetkilerini tek başına kullanılmasına karar verilmesine ve ortak çocuğun babanın izni olmadan yurtdışına çıkartılabilmesine izin verilmesi" davası açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 19/11/2026 günü saat 12.20'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları 13913598762 TCKN Mustafa AKÇAY'ın bilinen son adresi (Hürriyet Mah. Şafak Sk. No:4/5 Bahçelievler/İstanbul) KARADAĞ yurtdışı genel internet kısmından ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: MUSTAFA AKÇAY - 13913598762

Ali Paşa Mh. Akasya Cd. No:12 \Silivri 34570 Merkez/ İSTANBUL

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve HATİCE oğlu/kızı, 18/12/1993 dogumlu,