T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , MÜZEYYEN ZEYTİN ile Davalı , İSMAİL ZEYTİN arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Karar gereğince "eşi Davacı Müzeyyen Zeytin 10967156702 TCKN tarafından, 09/05/2023 tarihinde aleyhine, TMK'nın 166/1. maddesi gereğince "Almanya Bergheim Aile Mahkemesi'nin 01/04/2025 tarihli sözlü duruşmasına istinaden Müzeyyen Zeytin ve İsmail Zeytin'in boşanmalarına karar verilmiş, bu kararın ülkemizde tanınması" davası açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 15/10/2026 günü saat 11.00'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları 11015155166 TCKN İsmail ZEYTİN (Brandenburger Str. 48, 50129 Bergheim/Almanya) ALMANYA yurtdışı genel internet kısmından ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: İSMAİL ZEYTİN - 11015155166

Bradenburger Str. 48, 50129 Bergheim/Almanya

ELAZIĞ ili, MERKEZ ilçesi, MURATÇIK mah/köy, 124 Cilt, 24 Aile sıra no, 33 sırada nüfusa kayıtlı, NURİ ve BEDRİYE oğlu/kızı, 05/12/1976 dogumlu,