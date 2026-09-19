T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Davacı, MAYİRE TEHTİVON ile Davalı, SAİMİJİANG AMAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının yargılaması sonunda;

Davacının davasının kabulü ile, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Urumçi Tianshan Bölgesi Halk Mahkemesinin 17/01/2015 tarihli kararının tanınmasına ve tenfizine,

Mahkememiz kararı davalıya diğer yasal yöntemlerle tebliğ edilemediğinden gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu kararın Davalı, SAİMİJİANG AMAMAN'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının tebliğ edilmiş sayılma bu tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere karara karşı istinaf başvurusu yapabileceği, aksi takdirde süre sonunda kararın kesinleştirileceği hususları Davalı, SAİMİJİANG AMAMAN'a 653021198602191118 Vatandaşlık Numaralı bilinen son adresi (Urumçi Şehri, Tianshan Bölgesi, Houquan Caddesi No:163, Bina:7 Blok 2, Daire:1404 )'ne Çin Halk Cumhuriyeti yurtdışı genel internet kısmından ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : SAİMİJİANG AMAMAN - -653021198602191118 Vatandaşlık Numaralı,

19/02/1986 doğumlu, Urumçi Şehri, Tianshan Bölgesi, Houquan Caddesi No:163, Bina:7 Blok 2, Daire:1404)

土耳其共和国

巴基尔科伊

第15家庭法院

2026年09月08日

案号：2025/292

公告

由巴基尔科伊第15家庭法院

原告MAYIRE TEHTIVON与被告SAİMİANG AMAMAN之间在本院审理中的承认与执行案件，经审理后；

原告的诉讼请求予以支持，承认并执行新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院2015年01月17日作出的判决予以承认并予以执行，

鉴于本院无法通过其他法定方式向被告送达本裁决，故决定通过登报公告方式进行送达；

本裁决自公告之日起7天后，即视为已送达被告SAİMİANG AMAMAN，

被告可自视为已送达之日起两周内，向伊斯坦布尔省地方法院相关民事庭进行审查，否则期限届满后本裁决将生效，现将上述事项通知被告SAİMİANG AMAMAN，身份证号为653021198602191711、地址（乌鲁木齐市天山区后泉街163号7号楼2单元1404室），通过中华人民共和国境外通用互联网版面予以公告。

相关人员：SAİMİANG AMAMAN - 身份证号为65021198602191118，1986年02月19日出生，居住地址为乌鲁木齐市天山区后泉街163号7号楼2单元1404室