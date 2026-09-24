T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , ALİYE ORUÇ ile Davalı , İKRAM ORUÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;

Bilinen son adresi "Aynabulak 3 No:91 Daire:4 Almatı/Kazakistan" olan Davalı İkram Oruç'a bu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi, nedeniyle Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru dilekçesi özetinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bakırköy 15. Aile Mahkemesinin 2024/211 E. 2026/430 K. sayılı kararı ile; TMK 161 uyarınca Ağrı ili, Doğrubayazıt ilçesi, Üçgöze Köyü/mah nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Halime'den olma 01/01/1980 doğumlu, 249***894 T.C Nolu ALİYE ORUÇ ile aynı hane nüfusa kayıtlı Yusuf ve Dilber'den olma 28/08/1978 doğumlu 249***750 T.C. Nolu İKRAM ORUÇ'un boşanmalarına, davacı Aliye Oruç yararına 500.000TL maddi, 500.000TL manevi tazminat ile 45.000TL vekalet ücreti, 1.749,70TL yargılama giderinin davacıya, suçüstü ödeneğinden karşılanan 24.968TL yargılama giderlerinin hazineye irat kaydına, 304,40TL karar harcının davalı İkram Oruç'tan tahsiline karar verilmiştir. Davacı vekili, reddedilen yoksulluk nafakası yönünden kararın kaldırılarak aylık 20.000 TL nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir.

İş bu karar ve istinaf başvuru dilekçesi, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra Davalı İKRAM ORUÇ'a tebliğ edilmiş sayılacak olup davalının karara karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren mahkememize dilekçe sunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere istinaf başvurusu yapılabileceğine ve davacı vekili tarafından sunulan İstinaf dilekçesine karşı beyanda bulunmak üzere iki haftalık kesin süreniz bulunduğu hususları ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : İKRAM ORUÇ - 24937102750

Mehmet Akif Mahallesi Berrak Sk 3 6 Küçükçekmece/ İSTANBUL

YUSUF ve DİLBER oğlu/kızı, 28/08/1978 dogumlu,