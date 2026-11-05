T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

بشأن دعوى الحضانة (إسقاط الحضانة (المادة 348 من القانون المدني التركي)) المنظورة أمام محكمتنا بين المدعي، خليل ماتيني (KHALIL MATTINI)، والمدعى عليه، معتز ماتيني (MOUTAZ MATTINI)؛

عملاً بالقرار الصادر، يُعلن بموجب هذا أن خليل ماتيني أقام بتاريخ 09/09/2026 دعوى ضد المدعى عليه، معتز ماتيني، يطلب فيها إسقاط حضانة القاصر لين ماتيم (Leen Mattim). وتستند الدعوى إلى أن والدة القاصر قد توفيت بتاريخ 25 يوليو 2023؛ وأن المدعي يرغب في العودة إلى بلده الأصلي برفقة شقيقه الأصغر سنًا؛ وأن القاصر تبلغ من العمر 16 عامًا؛ وأن رئاسة إدارة الهجرة والسلطات المختصة لم تسمح للقاصر بمغادرة تركيا بحجة عدم وجود وصي قانوني له في تركيا؛ وأن إزالة العوائق الناشئة عن الحضانة أمر ضروري لاستكمال إجراءات العودة. كما تتضمن الدعوى طلب شطب القيد غير الفعّال المتعلق بالأم وإسقاط حضانة الأب، التي يتعذر ممارستها فعليًا. يُبلَّغ المدعى عليه بموجب هذا بأن هذا الإعلان العام يُعدّ مُبلَّغًا به بعد انقضاء أسبوع واحد من تاريخ نشره. ويجوز للمدعى عليه تقديم مذكرة جوابية تتضمن ردوده على الادعاءات خلال أسبوعين من ذلك التاريخ. وفي حال عدم تقديم مذكرة جوابية، يُعتبر المدعى عليه منكرًا للادعاءات. في حال اكتمال مرحلة المرافعات الكتابية، ستُعقد جلسة الفحص الأولي في قاعة محكمتنا بتاريخ 23/03/2027، الساعة 09:45. وإذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة أو لم يكن ممثَّلًا فيها بواسطة ممثل قانوني، جاز للمدعي تعديل طلباته أو توسيع نطاقها خلال جلسة الفحص الأولي المنعقدة في غياب المدعى عليه. وإذا لم يتابع المدعى عليه الدعوى، جاز لاحقًا أيضًا عقد جلسات التحقيق والمرافعة الشفوية والنطق بالحكم في غيابه، وسيصدر قرار في موضوع الدعوى. يُبلَّغ المدعى عليه، معتز ماتيني (Moutaz Mattini)، بهذا الإعلان العام عن طريق نشره على موقع إخباري إلكتروني خارج تركيا.

02/10/2026