T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2026/321

Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2026 tarihli ilamı ile 359/a-2, 359/b maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, 1 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Rabiye oğlu, 02/11/1979 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı EKREM BOYRAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.08.2026