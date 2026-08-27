T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: 1-ASUMAN TUNCAN - 12316 OAK CREEK LN. APT. 723 22033 FAİRFAX / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Davacı vekilinin 30/04/2025 tarihli dilekçesi ile davaya dahil edilmeniz talep edilmiş olmakla, dava konusu İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 23 pafta, 144 ada, 230-231-232 parsellerle ilgili olarak, 6306 sayılı yasa ve TMK, TBK’nun emredici hükümlerine aykırı süreçteki KKİS’lerinin ve OKP’nün yok hükmünde ve hükümsüz olduğunun tespitine, OKP’nin 6306 sayılı yasaya aykırı olması sebebiyle feshini, her üç parselde sözleşme özgürlüğünü ortadan kaldıran tüm işlemlerin iradeyi sakatlayan sebeplerle geçersizliğinin tespitini ve feshini talep etmiştir. Buna göre HMK 136’ya göre iş bu tebligatın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçenizi sunmanız aksi takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız ayrıca belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır olmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği, aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/11/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı : ASUMAN TUNCAN, 29***50 T.C. Kimlik numaralı, Vasfi ve Fahrunnisa kızı, 18/02/1955 doğumlu.