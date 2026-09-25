T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Menderes Mahallesi/Köyü, C:45, H:235, Bsn:5'da nüfusa kayıtlı KAMİL ve ERGÜL'den olma 14/09/1970 doğumlu 38590594968 T.C kimlik numaralı ENGİN KARATAŞ'ın 16.12.1999 yılında kaybolduğunu, kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen ENGİN KARATAŞ hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/556 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 2. Kez ilanen duyurulur.