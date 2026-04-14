T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Maslak Mevkii, 26 Ada, 11 Parselde Kayıtlı, 430,85 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesi 2024/460 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 18.04.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre

" A-Adresi: Dava konusu taşınmazlar adres olarak; Çobançeşme Mahallesi, Tepecik Sokak, No:7(26 ada 11 parsel), Bahçelievler /İSTANBUL adresinde yer almaktadır.

B- Yakın Çevre Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazlar Çobançeşme Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu çevrede bitişik ve ikiz nizam inşa edilmiş konut olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar, sanayi ve ticari amaçlı kullanılan yapılar, Akşemsettin Camisi, Şehit Sedat Mekan Anadolu Lisesi, Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vardır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.

C- Parsel Özellikleri: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 26 ada 11 parsel Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz parseli geometrik olarak dikdörtgene benzer şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parselin Tepecik Sokak cephesi yaklaşık 23,10 m, derinliği ise en fazla olduğu yerde 18,30 m'dir. Parselin Güney cephesi imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz parseli 430,85 m² yüzölçümlü olup, parsel üzerinde betonarme karkas tarzda inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır.

D- Bina Özellikleri: Dava konusu taşınmazlar keşif günü açık olmadıkları için içlerine girilememiştir. Mahallinde dışarıdan yapılan inceleme ve ölçümler, mimari proje alanları ve icra müdürlüğü raporundaki iç mahal tespitleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır. İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 26 ada 11 parsel Taşınmaz parseli üzerinde ayrık yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum, zemin, 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiş bina vardır. Binada elektrik, su ve doğalgaz tesisatı vardır. Projesinde 1 adet yolcu asansörü vardır. Bina dış cephesi kısmen giydirme cam cephe, kısmen sıva üzeri akrilik boya kaplıdır. Bina zemin kat bina giriş kapısı ve çerçeveleri alüminyum doğrama kapıdır. Yapı ruhsatı tarihine göre binanın yaklaşık 11 yaşında olduğu kanaatine varılmıştır. Bina yapı ruhsatına göre 1.318,86 m² inşaat alanlı iken, mahallinde projeye aykırı şekilde tam kata dönüştürülen 3. normal kat ve katlardaki galeri boşluklarına yapılan proje harici ilaveler sonucunda toplam yaklaşık brüt 1.600 m² inşaat alanlı olduğu anlaşılmıştır. Bahçelievler Belediyesi imar arşivinde binanın 12.12.2013 tarih 07/43 sayılı yeni yapı ruhsatı incelenmiştir. Binanın tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı ruhsatın geçerlilik süresinin 14.12.2018 tarihinde dolduğu belirtilmiştir. Dosyada bina için alınmış 01.07.2019 tarih BV811YRE sayılı Yapı Kayıt Belgesinin (arsa alanı: 430,85 m², yapı alanı: 1600 m²) mevcut olduğu görülmüştür.

G- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir.

Olumlu Faktörler: - Merkezi konumda olmaları - Ulaşım imkanlarının iyi olması - Ticaret imarlı olmaları

Olumsuz Faktörler: - Bulundukları sokağın, imar yollarının henüz açılmamış olması nedeniyle çıkmaz sokak durumunda olması - 2733 parsel numaralı taşınmaz parseli üzerindeki binanın yaşlı olması - Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk" denilmektedir.

İMAR DURUMU: İcra Müdürlüğü dosyasında yer alan Bahçelievler Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 20.08.2024 tarihli imar durumu yazısına göre; Dava konusu taşınmaz parselleri; 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’nda KAKS: 1,50 yapılaşma koşullarında TİCARET+HİZMET alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 62.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Maslak Mevkii, 2733 Parselde Kayıtlı, 252,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesi 2024/460 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 18.04.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre

" A-Adresi: Dava konusu taşınmazlar adres olarak; Çobançeşme Mahallesi, Tepecik Sokak, No:12 (2733 parsel) Bahçelievler /İSTANBUL adresinde yer almaktadır.

B- Yakın Çevre Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazlar Çobançeşme Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu çevrede bitişik ve ikiz nizam inşa edilmiş konut olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar, sanayi ve ticari amaçlı kullanılan yapılar, Akşemsettin Camisi, Şehit Sedat Mekan Anadolu Lisesi, Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vardır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.

C- Parsel Özellikleri: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 2733 parsel Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın parsel geometrik olarak dikdörtgene benzer şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parselin Tepecik Sokak cephesi yaklaşık 11,10 m, derinliği ise en fazla olduğu yerde 21,50 m'dir. Parselin güney ve batı cephesi imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz parseli 252 m² yüzölçümlü olup, parsel üzerinde betonarme karkas tarzda inşa edilmiş, taşınmazın bulunduğu bina bulunmaktadır.

D- Bina Özellikleri: Dava konusu taşınmazlar keşif günü açık olmadıkları için içlerine girilememiştir. Mahallinde dışarıdan yapılan inceleme ve ölçümler, mimari proje alanları ve icra müdürlüğü raporundaki iç mahal tespitleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır. İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 2733 parsel Taşınmaz parseli üzerinde bitişik yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum, zemin, 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak projelendirilmiş, mahallinde 4. Normal kat ve çatı kat ile birlikte toplam 7 katlı olarak inşa edilmiş bina vardır. Binada elektrik, su ve doğalgaz tesisatı vardır. Bina dış cephesi ön cephede giydirme cam cephe, yan ve arka cephede sıva üzeri akrilik boya kaplıdır. Bina zemin katta metal kepenk sistemi mevcuttur. Yapı ruhsatı tarihine göre binanın yaklaşık 43 yaşında olduğu kanaatine varılmıştır. Dışarıdan yapılan incelemelerde binanın bakımlı ve iyi durumda olduğu görülmüştür. Bina mimari projesine göre toplam brüt 912 m² inşaat alanlı iken, mahallinde projeye aykırı inşa edilen 4. Normal kat ve çatı kat ile birlikte toplam yaklaşık brüt 1.272 m² inşaat alanlı olduğu anlaşılmıştır. Bahçelievler Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemelerde 09.02.1981 tarih ile Temel Ruhsatı tanzim edildiği bilgisi edinilmiştir. 08.10.2014 tarih 112 sayılı Yapı Tatail Tutanağı'nda proje eklerine aykırı tadilat yapıldığı ve çekme kat inşa edildiği, yapının mühürlenerek inşai faaliyetten men edildiği, 16.10.2014 tarih 42 sayılı Encümen Kararında proje harici uygulamalar için İmar Kanunu 42. Maddesi kapsamında para cezası uygulanmasına, 11.11.2014 tarih 1802 sayılı Encümen Kararında ise İmar Kanunu 32. Maddesi kapsamında proje harici uygulamalarının yıkımına karar verilmiştir. Dosyada bina için alınmış 30.06.2019 tarih PHMN12RN sayılı Yapı Kayıt Belgesi(arsa alanı: 252 m²,bina alanı: 1200 m²) mevcut olduğu görülmüştür.

G- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir.

Olumlu Faktörler: - Merkezi konumda olmaları - Ulaşım imkanlarının iyi olması - Ticaret imarlı olmaları

Olumsuz Faktörler: - Bulundukları sokağın, imar yollarının henüz açılmamış olması nedeniyle çıkmaz sokak durumunda olması - 2733 parsel numaralı taşınmaz parseli üzerindeki binanın yaşlı olması -Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk" denilmektedir.

İMAR DURUMU: İcra Müdürlüğü dosyasında yer alan Bahçelievler Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 20.08.2024 tarihli imar durumu yazısına göre; Dava konusu taşınmaz parselleri; 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’nda KAKS: 1,50 yapılaşma koşullarında TİCARET+HİZMET alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 36.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:50

30/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.