T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26096 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 159.400,00 1

Adet Taşınır 1 Adet örgü makinesi, 1020619 Seri Numaralı ORIZIO marka MJM model 36'' yuvarlak örgü makinesi 159.400,00 1

Adet Taşınır 1 Adet örgü makinesi, 109418350 Seri Numaralı ORIZIO marka J0/ G MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi 159.400,00 1

Adet Taşınır 1 Adet örgü makinesi, 1019142 Seri Numaralı ORIZIO marka J0/ G MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi 159.400,00 1

Adet Taşınır 1 Adet örgü makinesi, 10915552 Seri Numaralı ORIZIO marka JSV 3 MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi 267.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, M11-002478 Seri Numaralı PİLOTELLİ marka JVCEM model 30 '' yuvarlak örgü maki ... 267.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, M-11-0033501 Seri Numaralı PİLOTELLİ marka JVCEM model 30 '' yuvarlak örgü ma ... 220.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 0306022 Seri Numaralı SSANGYONG marka U10.4 MODEL 34'' yuvarlak örgü makinesi ... 995.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 36790 Seri Numaralı TERROT UP 248 Tipi marka 42'' yuvarlak örgü makinesi 2012 ... 995.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 38104 Seri Numaralı TERROT SCC 548 Tipi marka 34 '' yuvarlak örgü makinesi 20 ... 500.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 25951 Seri Numaralı TERROT marka I3P184 TİPİ 34 '' yuvarlak örgü makinesi 535.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 25952 Seri Numaralı TERROT I3P184 Tipi 34 '' yuvarlak örgü makinesi 295.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 120801.01 Seri Numaralı KEUMYONG Marka KM- 1.5WV4T 36'' yuvarlak örgü makines ... 295.000,00 1 Taşınır 1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 120801.02 Seri Numaralı KEUMYONG Marka KM- 1.5WV4T 36'' yuvarlak örgü makines ... 1.510.000,00 1 Taşınır 1 Adet RAM MAKİNESİ, Plus - 1083 Seri Numaralı ACC Marka TP6/2400 RAM makinesi 2009 yapım yılı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:02

26/06/2026 (İİK m.114/4)