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T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ

01-07-2026 00.00
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T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ

2023/26096 ESAS

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26096 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
159.400,001
Adet		Taşınır1 Adet örgü makinesi, 1020619 Seri Numaralı ORIZIO marka MJM model 36'' yuvarlak örgü makinesi
159.400,001
Adet		Taşınır1 Adet örgü makinesi, 109418350 Seri Numaralı ORIZIO marka J0/ G MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi
159.400,001
Adet		Taşınır1 Adet örgü makinesi, 1019142 Seri Numaralı ORIZIO marka J0/ G MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi
159.400,001
Adet		Taşınır1 Adet örgü makinesi, 10915552 Seri Numaralı ORIZIO marka JSV 3 MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi
267.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, M11-002478 Seri Numaralı PİLOTELLİ marka JVCEM model 30 '' yuvarlak örgü maki ...
267.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, M-11-0033501 Seri Numaralı PİLOTELLİ marka JVCEM model 30 '' yuvarlak örgü ma ...
220.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 0306022 Seri Numaralı SSANGYONG marka U10.4 MODEL 34'' yuvarlak örgü makinesi ...
995.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 36790 Seri Numaralı TERROT UP 248 Tipi marka 42'' yuvarlak örgü makinesi 2012 ...
995.000,001
Adet		Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 38104 Seri Numaralı TERROT SCC 548 Tipi marka 34 '' yuvarlak örgü makinesi 20 ...
500.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 25951 Seri Numaralı TERROT marka I3P184 TİPİ 34 '' yuvarlak örgü makinesi
535.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 25952 Seri Numaralı TERROT I3P184 Tipi 34 '' yuvarlak örgü makinesi
295.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 120801.01 Seri Numaralı KEUMYONG Marka KM- 1.5WV4T 36'' yuvarlak örgü makines ...
295.000,001Taşınır1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 120801.02 Seri Numaralı KEUMYONG Marka KM- 1.5WV4T 36'' yuvarlak örgü makines ...
1.510.000,001Taşınır1 Adet RAM MAKİNESİ, Plus - 1083 Seri Numaralı ACC Marka TP6/2400 RAM makinesi 2009 yapım yılı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:02

 

26/06/2026 (İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02500269