T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Müştekisi YASSINE ELKHOLTY olan dosyamızda sanık Nevzat AKKARA hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 15.10.2026 tarihli ilamı ile Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma suçundan 5 YIL HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve sanık müdafiince istinaf talebinde bulunulmuş olup, Ali ve Fatihaoğlu, 1997 Fas doğumlu müşteki YASSINE ELKHOLTY' nin tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA süre içinde yasal yola başvurmadığı yada sanık müdafinin istinaf talebine karşı cevap dilekçesi sunmadığı takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceğihususu ilanen tebliğ olunur. 05.11.2026