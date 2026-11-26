Yukarıda esas ve karar numarası yazılı, müştekileri HOSSEIN MOHAMMADALIMORGHI ve SHAYAN MOHAMMADI olan dosyamızda; sanıklar DERHAN ŞENOL hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 10.09.2026 tarihli ilamı ile Nitelikli Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından mahkumiyetine karar verilmiş ve verilen hükme yönelik sanık müdafiince istinaf talebinde bulunulmuş olup Siavash ve Mojgan oğlu, 07.09.1985 İran doğumlu müşteki HOSSEIN MOHAMMADALIMORGHI ve Mohammad Alı ve Agdas oğlu, 13.07.2001 İran doğumlu müşteki SHAYAN MOHAMMADI' nın tebliğe elverişli adresleri tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA süre içinde yasal yola başvurmadıkları yada sanık müdafinin istinaf talebine karşı cevap dilekçesi sunmadıkları takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.11.2026