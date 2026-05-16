T.C. BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/755 Esas sayılı dosyasında adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi "Adam Stegerwaldtr. 20 40595 Düsseldorf/Almanya" olan davalı ARZU YILDIZ'a dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ''Dava dilekçesinde özetle; davalılar ve davacılar arasında İstanbul ili Bakırköy ilçesi Ümraniye Mah. Orhaniye Mevkii 387 ada 11 parselde kain 82,47 m2 yüz ölçümlü " taşınmazda hissedar bulundukları,

Duruşmanın 05/06/2026 tarihinde 09:45'te yapılmasına karar verilmiştir.

"HMK' nun 317/2 ve 318. maddelerine göre, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini cevap dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesin sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu" hususu tarafınıza ihtaren tebliğ olunur.

Eki: Duruşma tutanağı, Tensip tutanağı ve dava dilekçesi davalı ARZU YILDIZ'a İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.