T.C. BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi talepli davada; muris Antalya ili, İbradı ilçesi, Ormana Mahallesi Köyü, C:6, H:419, BSN:9 de nüfusa kayıtlı 01/07/1912 Çanakkale doğumlu muris ŞÜKRAN KORKMAZ mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris ŞÜKRAN KORKMAZın mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 21. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/598 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.