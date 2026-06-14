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T.C. BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

15-06-2026 00.00
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T.C. BAKIRKÖY 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

13.05.2026

Sayı : 2025/598 Esas 

 

İLAN METNİ

Mahkememizde görülen mirasçılık belgesi talepli davada; muris Antalya ili, İbradı ilçesi,  Ormana Mahallesi Köyü, C:6, H:419, BSN:9 de nüfusa kayıtlı 01/07/1912 Çanakkale doğumlu muris ŞÜKRAN KORKMAZ mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris ŞÜKRAN KORKMAZın  mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 21. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/598  Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği  ilanen duyurulur.

#İlangovtr Basın no ILN02469764