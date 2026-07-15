T.C. BAKIRKÖY 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 23/09/2025 tarihli ilamı ile;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın şantaj suçundan 10 ay hapis karşılığı olarak 6.000,00 TL ve 80,00 TL adli para cezasına, basit tehdit suçundan 4.500,00 TL adli para cezasına, özel hayatın gizliliğinin ihlali suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildiği,

SANIK ; Kemal ve Emune oğlu, 02/09/2000 Elbab doğumlu, MUSTAFA ELJAFAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede, genel internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu Portalında ilanen tebliğine,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile bu tarihten itibaren 15 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.