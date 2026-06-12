T.C. BAKIRKÖY 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2025 tarihli ilamı ile 188/3 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), 16660 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 8 YIL 4 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Charıf ve Sıham kızı, 02/10/2002 doğumlu, CHOROUK WAHBI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.05.2026