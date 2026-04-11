T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Vasiyetaneme : Bakırköy 1. Noterliği 16.06.1994 tarih 34302 yevm. nolu

Davalı/Mirasçı : Safiye AGİ (T.C.K.N. : 41596524488)

MÜTEVEFFA : AZİZULLAH AYDAR (T.C.K.N.:27490994688 - ŞAHABETTİN ve HÜSNÜCEMAL oğlu, 01/07/1912 doğumlu)

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin açılması davasında verilen ara karar uyarınca ;

Bakırköy 1. Noterliği 16.06.1994 tarih 34302 yevmiye nolu müteveffa Azizullah AYDAR'a ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunması talep edilmiştir.

Vasiyetnamenin incelenmesinde ; ''Her Fani gibi sebebi ne olursa olsun vefatım halinde, terekemde zuhur edecek bilumum menkul, gayrimenkul mallar, para mevduat, esham tahvilat, mücevherat, hak ve alacaklar ve diğer kıymetlerimi eşim 1923-1339 doğumlu Sabircan kızı Sadiye AYDAR'a kalmasını, terekemin tamamı için kendisini mirasçı nasb ve tayin ettiğimi, Diğer mirasçılarımın hiç bir hak ve hisse talep etmemelerini son arzularım olarak vasiyet ediyorum.'' şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür.

Mahkememizce davalı / mirasçı Safiye AGİ'nin tespit edilen adreslerine vasiyetname ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ancak tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 17.06.2026 günü saat 11:40'da Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06.04.2026