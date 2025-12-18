T.C. BAKIRKÖY 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/10/2025 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 18700 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Haci ve Hatice oğlu, 01/01/1980 doğumlu MEHMET ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereği Resmi Gazetede yayınlanarak, yayınlandığı tarihten 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ve ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 16.12.2025