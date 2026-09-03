T.C. BAKIRKÖY 33.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2026/439

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2026 tarihli ilamı ile hakkında TCK.191/1 maddesi uyarınca 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen Hasan ve Mune oğlu 01/01/2001 doğumlu OMAR ISA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201.sayılı Tibligat kanununun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02.09.2026