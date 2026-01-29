T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/11/2025 tarihli ilamı ile hakkında BERAAT kararı verilen Selahattin ve Ayşe oğlu, 10/03/1983 doğumlu, YUSUF ÇAKIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.01.2026