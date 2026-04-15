T.C. BAKIRKÖY 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2025 tarihli ilamı ile, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK. 142/2-/h, 62/1, 53, 58/6 Maddeleri gereğince 5 Yıl Hapis cezasına ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan TCK. 116/1, 62, 53, 58/6 Maddeleri gereğince 6 Ay Hapis cezasına karar verilen, sanık Muhammad ve Havva oğlu, 01/01/1996 SURİYE doğumlu, 99370857604 TC. Kimlik nolu, Hikmet NEBİ uzun zamandan beri bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur. 10/04/2026