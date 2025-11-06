T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Gulam oğlu, Reziya'dan olma, 01/01/2001 Pakistan doğumlu, Hasan ALİ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 25/09/2025 gün, 2023/725 Esas ve 2025/496 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında atılı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve iş bu hapis cezasının açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde belirtilen yasa yollarına başvurmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.05/11/2025