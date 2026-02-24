T.C. BAKIRKÖY 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 23.01.2026 tarih 2025/274 Esas 2026/35 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca NETİCETEN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen, Gazi ve Sabah oğlu, 07/07/1997 HUMUS doğumlu, MUHAMMED ALZAIEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23.02.2026