T.C. BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , SERPİL AKTOP ile Davalı , MELİKE SERT arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası sonunda verilen karar gereğince;

"1-TMK'nun 305 ve devamı maddeleri gereğince DAVANIN KABULÜNE,

Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Yüzbaşı mh.köyü, C.6 H.344 nüfusuna kayıtlı, Orhan ve Melike kızı, 30/04/2020 doğumlu, 22801982170 TC.Kimlik no.lu küçük MELEK MASAL SERT'in, Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Kavaklı Yeniokullar mh.köyü, C.45 H.16 de nüfusuna kayıtlı, İsmail ve Gönül kızı, 26/09/1976 doğumlu, 28838067798 TC.Kimlik no.lu davacı SERPİL AKTOP tarafından EVLAT EDİNİLMESİNE,

2-Davanın niteliği nazara alındığında takdiren yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3-Alınması gereken 615,40 TL.harçtan peşin alınan 427,60 TL.harcın mahsubu ile bakiye 187,8 TL.harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,

4-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının davacıya iadesine ,

Dair, karar verilmiş olup, daha önce dava dilekçesi ve duruşma günü kendisine ilan yolu ile tebliğ edilen davalı MELİKE SERT'e, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluyla incelenmesi yoluyla müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.