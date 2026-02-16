T.C. BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Davacı, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ile Davalı , SEMİHA ÖZSOY arasında mahkememizde görülmekte olan Ana Baba Rızası Arama davası talebiyle açılan davanın, dilekçe ve dava gününün davalıya bütün çabalara rağmen tebliğ edilememiş olması nazara alınarak ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde, davalının bebeği GÖKTÜRK DEMİR'in koruma altına alındığını, küçüğün yaşamını aile ortamında sürdürmesi gerektiğini bildirerek, evlat edinme hizmetinden yararlandırılması için ana baba rızasının aranmamasına karar verilmesini talep ettiği, davalı SEMİHA DEMİR'in, 05/05/2026 günü saat 09:40'de mahkememiz salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, davaya cevap verebileceği, davaya cevap vermediği takdirde, iddiaları inkar etmiş sayılacağı, HMK.nun 318 .Maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirterek bildirmesi, elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermesinin zorunlu olduğu, duruşmada hazır bulunmadığı veya bir vekil tarafından temsil edilmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilip hüküm verileceği, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ilanen tebliğ olunur.