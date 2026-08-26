T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 31.03.2026 tarih, 2023/330 Esas, 2026/224 Karar sayılı ilamı ile Kamil ve Zehra oğlu, 25.09.1960 Erzurum doğumlu Ali ÇOBAN hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan BERAATİNE, Kadına karşı Yaralama suçundan (iki kez) şikayetten vazgeçme nedeniyle DÜŞMESİNE karar verilmiştir.

Verilen bu karar sanığın yokluğunda verilmiş olup sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından;

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının kamu üzerinde bırakılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.