T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

HMK 147/2 madde gereğince 19/02/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmanız, aksi takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.