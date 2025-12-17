Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

18-12-2025 00.00

İ L A N

 

T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2025/161 Esas

DAVALI : TAISSIA KARAHAN Kirazlı Mah. Uludağ Cad. No:664 A Osmangazi/ BURSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

HMK 147/2 madde gereğince 19/02/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmanız, aksi takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

