Resmi İlanlar
T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
18-12-2025 00.00
İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/161 Esas
DAVALI : TAISSIA KARAHAN Kirazlı Mah. Uludağ Cad. No:664 A Osmangazi/ BURSA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;
HMK 147/2 madde gereğince 19/02/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmanız, aksi takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.
