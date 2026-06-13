T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememiz 2025/49 Esas sayılı dosyası ve birleşen Bakırköy 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/172 Esas sayılı dosya yönünden;

Davacı TEMAM YILMAZER ile Davalılar ERGİN GÖLELİ, İBRAHİM KARADUMAN arasında Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;

Davalılardan ERGİN GÖLELİ'ye dava dilekçesinin/duruşma gününün/bilirkişi raporunun ilanen tebliğ edildiği anlaşıldığından ek bilirkişi raporunun da ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı Temam YILMAZER, davalılara inançlı temlik gereği taşınmazın iadesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen 3.kişilere devretmesinden kaynaklı davacının uğradığı zararın giderilmesi nedeniyle toplam 1.000.000,00-TL için açılan Alacak davasında alınan bilirkişi ek raporunda, hesap ve tespit edilen değerlendirmelerde bir değişiklik bulunmadığı yönünde rapor tanzim edilmiş olup, davalı ERGİN GÖLELİ' ın bilirkişi ek rapora itirazınız var ise işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde Mahkememize bildirmeniz, aksi takdirde HMK.281. Md. gereğince itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca 25/06/2026 gün ve saat 10:55 'de Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza ilanen tebliğ olunur.