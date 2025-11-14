T.C. BAKIRKÖY 6. İŞ MAHKEMESİNDEN

Davacı HİKMET POLAT tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davada dava dilekçesinde özetle davacının davalı iş yerinde 12/11/2023 tarihinde tekstil işçisi olarak çalıştığını, 2024 yılında davalı tarafından gerekçesiz olarak işten çıkarıldığını, davalının iş yerini kapatıp başka bir yere taşındığını, neticeten toplam 22.500,00-TL alacağın tahsilini talep etmiş olup, ilgili davanın mahkememizce yapılan yargılamasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 29/01/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.