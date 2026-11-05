NTV
Resmi ilanlar

T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

06-11-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

06.08.2025

Sayı: 2025/100 Esas 

Konu: ilan metni

 

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan  mirasçılık belgesinin istemi davasında, miras bırakan İstanbul ili Fatih ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cilt No: :48 Hane No: 934 BSN :49 da nüfusa kayıtlı 01/07/1907 İstanbul  doğumlu, Hüsnü ve Rabia'dan olma HİDAYET'in miirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501, 594 maddeleri uyarınca hazinenin mirasçılığı yönünden değerlendirme yapılacağından, HİDAYET ' ın  mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/100  Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği 2. kez ilan olunur. 

#İlangovtr Basın no ILN02587039