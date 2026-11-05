T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesinin istemi davasında, miras bırakan İstanbul ili Fatih ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cilt No: :48 Hane No: 934 BSN :49 da nüfusa kayıtlı 01/07/1907 İstanbul doğumlu, Hüsnü ve Rabia'dan olma HİDAYET'in miirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501, 594 maddeleri uyarınca hazinenin mirasçılığı yönünden değerlendirme yapılacağından, HİDAYET ' ın mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/100 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği 2. kez ilan olunur.