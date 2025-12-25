T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Nihat Uçar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme duruşmasının 26/03/2026 günü saat 09:30'da yapılmasına karar verilmiş olup;

HMK'nın 139. md. uyarınca "Belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız taktirde tarafların hiçbirinin katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın HMK'nın 150/1. md. uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettirdiği taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.