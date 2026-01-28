Resmi İlanlar
T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/15005 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15005 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.170.000,00
|1
|Taşıt
|34ESS385 Plakalı, 2024 Model, PEUGEOT Marka, 50 GT FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 Tipli , 10Q4EP0247698 Motor nolu, VR3FBYHZTRY523375 Şasi Nolu, Dizel, Kırmızı (Elıxır), Otomatik Vitesli araç
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2026 - 10:27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2026 - 10:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 10:27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 10:27
(İİK m.114/4)