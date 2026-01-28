T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15005 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.170.000,00 1 Taşıt 34ESS385 Plakalı, 2024 Model, PEUGEOT Marka, 50 GT FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 Tipli , 10Q4EP0247698 Motor nolu, VR3FBYHZTRY523375 Şasi Nolu, Dizel, Kırmızı (Elıxır), Otomatik Vitesli araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2026 - 10:27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2026 - 10:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 10:27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 10:27

(İİK m.114/4)