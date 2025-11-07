T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI: İstanbul İli Bağcılar İlçesi 15 Temmuz Mahallesi Güneşli Çiftliği Mevkii 3153 ada 14 parselde kayıtlı 55.268,17 m2 yüzölçümlü 2233/5526817 arsa paylı A Blok 34 Katlı , B Blok 15 Katlı, C Blok nitelikli ana taşınmazda kain, Rezidans Nitelikli A-A1 Blok 1.Normal Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ADRESİ: 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:45/1 Bağcılar İstanbul

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 02/06/2025 tarihli Bakırköy 4 İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/122 Esas Sayılı Dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre " A-Adres Özellikleri: Dava konusu taşınmaz adres olarak; 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Nurolpark Rezidans, 45/1 Dış Kapı, A-A1 Blok D:8 Bağcılar / İstanbul adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikler Konu taşınmaz, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesinde, Bahar Caddesi ve Gülbahar Caddesi'ne cepheli konumdaki site içinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Büyükşehirin getirmiş olduğu tüm ulaşım ve alt yapı imkanlarından azami seviyede faydalanmakta olan bir konumda yer almaktadır. Kuş uçumu 800 metre Kuzeyinde 212 Outlet Alış Veriş Merkezi, 400 metre güney doğusunda 15 Temmuz Metro (M9- Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı) durağı, 2.5 Kuzeyinde Mall Of İstanbul Alış Veriş Merkezi, 2 Km kuzeyinde Tem Yolu Bağlantısı, 5.4 km güneyinde ise E-5 yoluna bağlantı kavşakları, 2,5 km Güney Doğusunda İstanbul Medicine Hastanesi bulunmakta olup çevresinde özel ve Devlete ait irili ufaklı eğitim kurumları ile ibadethaneler de bulunmaktadır. Ayrıca dava konusu taşınmaz bulunduğu konum itibari ile CNR Expo Fuar Merkezine 8 km; İSTOÇ'a 5 km; MASKO Mobilya Kentine 5 km; Tekstilkent'e ise 7 km, Medipol Üniversitesine 4,5 km; Sabahattin Zaim Üniversitesine 4 km; Kültür Üniversitesine 7 km mesafededir. C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu parsel, düzgün olmayan geometrik şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parselin batı ve doğu cepheleri imar yolları ile sınırlıdır. D- Site Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz 55.000 m2 lik arsa alanı içerisinde, 22.000 m2 peyzaj ve yürüyüş alanına, kapalı otopark alanlarına, açık ve kapalı yüzme havuzuna, çocuk parklarına, 3.000 m2 spor salonu ve Spa alanına sahip olan Nurolpark Rezidans Sitesi içerisinde yer almaktadır. E- Bina Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu A-Al Blok; zemin kat * 4 normal kat olmak üzere toplamda 5 katlı betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olduğu ve bünyesinde 20 adet bağımsız bölüm bulundurduğu görülmüştür. Bloğun giriş kapısı alüminyum cam kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, korkulukların alüminyum kaplamalı, binanın dış cephesinde ısı yalıtımının yapılmış olduğu ve kompozit kaplamanın bulunduğu, kat hollerinde asma tavan uygulaması ve spor aydınlatmaların bulunduğu doğalgaz ısıtmalı blokta asansörün de yer aldığı gözlemlenmiştir. Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından dosyaya 25.04.2025 tarih ve E-12499196-109-4341933 sayılı yazı ekinde CD ortamında sunulan belgelerden; Dava konusu taşınmazların bulunduğu A bloğun tarih ve sayısı yazmayan tadilat projesinin, 04.07.2013 tarih ve 245353 sayılı yeni yapı ruhsatı, 26.05.2014 tarih ve 401959 sayılı tadilat ruhsatı, 21.06.2016 tarih ve 1035322 sayılı tadilat yapı ruhsatı, 29.12.2016 tarih ve 1198989 sayılı tadilat yapı ruhsatı ve 10.03.2017 tarih ve 1266010 nolu yapı kullanma izin belgesinin olduğu görülmüştür. İlk yapı ruhsatı tarihinden dava konusu taşınmazın bulunduğu binanın yaklaşık 10 yaşında olduğu değerlendirilmiştir. F- Taşınmazın Projesindeki ve Mahallindeki Durumu, İç Mekan Özellikler Dava konusu taşınmazın içerisine keşif günü girilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Dava konusu 8 bağımsız bölüm numaralı rezidansın mimari projesinde; salon, açık mutfak, antre- hol, balkon, banyo-we ve kat bahçesi bölümlerinden oluşan 1-40 tipte daire olduğu görüştür. Mimari projede kat bahçesi olarak planlanan bölümün, mahallinde yatak odası bi dönüştürüldüğü görülmüştür. Dava konusu taşınmazın mahallinde; salon, antre-hol, açık mutfak, balkon, yatak odası ve banyo-wc bölümlerinden oluşan 1-4-1 tipte daire olduğu görüştür. Dava konusu taşınmaz iç mekan özellikleri olarak; Salon, açık mutfak ve oda bölümlerinde zeminler laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanlar plastik boyalıdır. Banyo-wc bölümünde yerler seramik kaplı, duvarlar fayans kaplı, tavanlar plastik boyalıdır. Banyo-webölümünde klozet, lavabo, duş kabini mevcuttur. Taşınmazın iç mekanlara açılan kapıları mobilya kapı, pencereleri PVC doğrama, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Dairede ısıtma için merkezi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Mahallinde yapılan incelemelere göre bağımsız bölüm; balkon dahil toplam 55 m2 net, 70 m2 brüt kullanım alanlıdır " denilmektedir

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; 3153 Ada 14 Parsel sayılı taşınmazın 15.09.2008 Tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planı'nda, (PİN; UİP-560), zemin katta maks. TAKS: 0,50, normal katta maks. TAKS: 0.40, KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında PH (Pirestij Hizmet) alanı'nda kalmakta olup yola terki mevcuttur. Söz konusu; 04.07.2013 tarihi ve 245353 sayılı yeni yapı ruhsatı, 26.05.2014 tarih ve 401959 sayılı tadilat ruhsatı, 21.06.2016 tarih ve 1035322 sayılı tadilat ruhsatı, 29.12.2016 tarih ve 1198989 sayılı tadilat yapı ruhsatı bulunmaktadır. Ruhsat tarihi itibari ile 2013 yılı arsa m2 vergi değerinin 1.7028,11 TL, 2014 yılı arsa m2 vergi değerinin 2.250 TL, 206 yılı m2 vergi değerinin 2.429,69 TL, 2025 yılı arsa m2 vergi değerinin 24271,06 TL olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 4.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

BEYAN:YÖNETİM PLANI-18.05.2017

BEYAN:YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-13.08.2018

BEYAN:YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-05.04.2018

ŞERH :KİRA ŞERHİ:15.09.1992 YEV:8483 TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 60 M2 LİK KISIMDA 31836 NOLU TRAFO

MERKEZİ VE 769,88 M2 LİK KISIMDA GEÇİŞ YERİ OLMAK ÜZERE 99 YILLIĞI 1 TL DAN

ŞERH :KİRA ŞERHİ:05.05.1992 T. 3826 YEVMİYE İLE T.E.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 99 YILLIĞI 1 TL DAN 29,25 M2

LİK KISIMDA 31612 NOLU TRAFO MERKEZİ VE 211 M2 LİK KISIMDA GEÇİŞ YERİ İÇİN

ŞERH :1 TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR.(YILLIĞI 1 TL BEDELLE 99 YIL MÜDDETLE TÜRKİYE

ELİKTRİK DAĞITIM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE KİRA ŞERHİ)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.