T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/93 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Dereboyu Mevkii, 4138 Parsel Sayılı 157,00 M2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2025/160 Esas sayılı dosyasından yapılan 21/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Dava konusu taşınmaz adres olarak; Gençosman Mahallesi, Pınar Sokak, Ata Apt. No:9, Güngören /İstanbul adresinde yer almaktadır. Konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesinde, Pınar Sokakta yer almaktadır. Büyükşehirin getirmiş olduğu tüm ulaşım ve alt yapı imkanlarından azami seviyede faydalanmakta olan bir konumda yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Yakınında Birlik Camii, 8 nolu Aile Sağlığı Merkezi, Güngören Anadolu lisesi, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Dava konusu taşınmaz E5 karayoluna 2,95 km, Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsüne 500 m, Eski Londra asfaltına 1,5 km , Forum İstanbul AVM ye 2,45 km kuş uçumu mesafededir. Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu parsel, dikdörtgene benzer geometrik şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parselin kuzey ve batı cephesi imar yolu ile diğer cepheleri komşu parsellerle sınırlıdır. Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın üzerinde bulunan bina bir taraftan bitişik nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Bina bodrum + zemin + 4 normal kat + çatı katından müteşekkildir. Taşınmazın dış cephesi izolasyonlu dış cephe kaplamalı ve boyalıdır. Binanın kat sahanlıkları ile merdivenleri mermer kaplı, duvar yüzeyleri plastik boyalı, tavanlar badanalıdır. Binada asansör mevcut değildir. Ana taşınmazda kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamıştır ve arsa vasfındadır. Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2025 tarihli sayılı yazısına göre; dava konusu taşınmazın bulunduğu binanın 1970 yılına ait Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Yapı ruhsatı tarihinden binanın yaklaşık 55 yaşında olduğu kanaatine varılmıştır. Mahallinde yapılan ölçümlere göre binanın yaklaşık 1.008 m² inşaat alanı bulunmaktadır. Olumlu Faktörler:- Merkezi konumda olması - Ulaşım imkanlarının çok iyi olması - İmar Planı Plan Notları gereği 5 kat konut imarlı olması - Köşe parsel olması Olumsuz Faktörler: - Parsel üzerindeki binanın görece yaşlı bir bina olması - Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk." denilmektedir.

İmar Durumu: Taşınmazın İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2025 tarihli yazısında: ‘Güngören İlçesi Gençosman Mahallesi, Pınar-Yeşilova Sokak No:4-9 kapı numaralı, 4 Pafta 4138 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, konut, alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi min: 1,5mt. teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi:4mt. Arka bahçe mesafesi plan notu, H=3 kat irtifada, ikiz yapı nizamında yapılanma şartlarına haizdir. Meri plan notlarının 27. maddesinin 7. fıkrasının A bendinde; "Üzerinde yapı bulunan ve 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören R.U.İ. Planı ile irtifası düşürülmüş olan tek parsellerde, mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yeni irtifasını 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama İmar Planı veya mer'i plan öncesi ruhsat ve/veya iskan aldığı plandaki yasal haklarına göre verilecektir." denilmekte olup, bahse konu 4 Pafta 4138 parsel 07/09/1987 tarih ve 87/245 sayılı yapı ruhsatında (2981 sayılı imar affından) meri plan öncesi irtifası H:5 kattır. 01.01.2013 tarihindeki KDV kanununda yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaz ile ilgili lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan yapı ruhsatını sonradan revize etmek suretiyle inşaat kalitesinin yükseltilmesi haline rastlanmamıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 18.07.1970 tarih, Ruh no:28 sayı ile temel ruhsatı, 26/10/1970 35/44 sayı ile 1 kat (zemin) için yapı ruhsatı, 25/11/1970 tarih, 32/4 sayı ile zemin katta tek daire için yapı kullanma izin belgesi(iskan) alındığı, 07/09/1987 tarih 87/245 sayı ile BK+ZK+4NK(6 daire) için 2981sayılı imar affından yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir.’ denilmektedir.

Kıymeti : 24.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:40

31/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.