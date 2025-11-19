T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/126 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı : İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören mahallesi, Davutpaşa mevkii, 652 ada 1 parsel, 366,45 m2 yüz ölçümlü, 16000/146580 Arsa paylı, 4. Normal kat, 6 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Taşınmazın Özellikleri: Satışa Konu taşınmaz, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi, Amiral Sokak, No: 13, İç Kapı No: 6 posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu yakın çevrede, genellikle ticaret kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazların yer aldığı parsel 366,45 m² yüzölçümlü, eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde bitişik nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında 1 bodrum + zemin + 5 normal + çatı katı şekilde inşa edilmiştir. Yapı mimari projesine her katta 1 adet olmak üzere göre toplam 8 adet bağımsız bölüm dükkan yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin mantolama üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Binada asansör mevcuttur. Taşınmazların bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde Amiral Sokak üzerinden zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Satışa konu 6 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre 4. katta konumlanmıştır. Taşınmaz projesinde net 300 m² ve brüt 315 m² alanlıdır. Bağımsız bölümlerin yer döşemeleri kuvars beton, duvarları ve tavan plastik boyalıdır.

Taşınmazın Son İmar Durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 25.04.2025 tarih E-59662083-754-3383/4234 sayılı imar durum belgesine göre; " Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi, Amiral Sokak No:13 kapı numaralı, 18 Pafta 652 ada 1 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, ticaret+ hizmet, alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi: 5mt. teşekkül istikameti, KAKS:1,50, Hmax=3 kat irtifada, blok yapı nizamında yapılanma şartlarına haizdir. " denilmektedir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Yönetim planı: 28/03/2024 (Başlama Tarih:28/03/2024,Bitis Tarih: 28/03/2024 – Süre) 29/03/2024 Tarih – 6049 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:30

11/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.