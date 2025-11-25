T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/383 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NOLU TAPU KAYDI: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mahallesi Yakut Ve Mevkii 104 ada 20 parselde kayıtlı 396,25 m2 yüzölçümlü 30/1000 arsa paylı Yedi Katlı Elli İki Bağımsız Bölümlü Ana taşınmazda kain, Büro Nitelikli 1.Kat, 31 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur

ADRESİ: Zeytinlik Mahallesi Yakut Sokak, No: 28 Bakırköy/İSTANBUL

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 03/06/2025 tarihli Bakırköy 4 İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/125 Esas Sayılı Dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre "A-Adres Özellikleri: Dava konusu taşınmazlar adres olarak; Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak No:28, Sinanoğlu Pasajı ve İş Hanı, 1. Kat No:31-32 Bakırköy / İSTANBUL adresinde yer almaktadır.B- Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konu edilmiş olan taşınmazlar, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak üzerinde bulunan Sinanoğlu Pasajı ve İş Hanı 1. Katında kalmakta olup Marmaray Demiryolunun yaklaşık 200 metre güneyinde, Kennedy Caddesinin ise yaklaşık 500 metre kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmazların bulunduğu konuma yakın irili ufaklı bir çok özel-devlet hastanesi, okullar, çeşitli ibadethaneler de bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Konumu itibari ile Büyükşehirin getirmiş olduğu tüm ulaşım ve alt yapı imkanlarından azami seviyede faydalanmakta olan bir konumda yer almaktadır. Dava konusu taşınmazların yakınında Carousel, Capacity gibi büyük alış veriş merkezleri olup Marmaray Bakırköy durağına 200 metre, Özgürlük Meydanına 300 metre, Ataköy Marinaya 750 metre yürüme mesafesinde, E5 karayoluna 2 km, Marmara Forum AVM ye 2 km, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine 1,6 km kuş uçumu mesafededir.C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu parsel geometrik olarak kare şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parselin güney ve batı cepheleri imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. D- Bina Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazlar iş hanı ve pasaj olarak kullanılmakta olan betonarme karkas tarzında 2 bodrum + zemin + asma + 4 normal katlı bir binada yer almaktadır. 2. Bodrum katta bina ortak alanları, 1. Bodrum katta 12 adet dükkan, zemin katta 16 adet dükkan ve normal katların her birinde de 6 “şar adet büro olmak üzere yapı içerisinde 52 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazların yer aldığı binanın dış cephesi düz sıva üzeri boyalı olduğu görülmüştür. İş hanının giriş zemininde zemin paledyen kaplı, merdivenlerin mermer, trabzanların ise ahşap ve demir kombinasyonundan imal olduğu görülmüştür. Yönetim planı tarihinden bulunmayan binanın yaklaşık 40 yaşında olduğu değerlendirilmiştir. Taşınmazların dava dosyasında mevcut Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2025 tarihli yazısında: taşınmazın bulunduğu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi doğrultusunda 1985/1268 sayılı yapı kayıt belgesi tanzim edildiğinin tespit edilmiş olduğu, 1985 tarih ve 345 sayılı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede 1. Kat 31 numaralı bağımsız bölümün net alanının 47,95 m2 , brüt alanının 52,74 mr, ortak alanlar dahil brüt alanının 55,67 m2 olarak tespit edildiği bilgisinin de verilmiş olduğu görülmüştür.E- Taşınmazların İç Mekan Özellikleri: Keşif günü dava konusu taşınmazların mahallinde içerisine girilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. 31 Bağımsız Bölüm numaralı büro vasıflı taşınmaz; iş hanının 1. katına çıkıldığında bina girişi göre sol köşe konumda yer almaktadır. 31 bağımsız bölüm numaralı büroda; mahallinde yapılan incelemelerde 2 oda, 1 antre, 1 banyo - we kısımlarından oluştuğu, yapılan ölçümlerde yaklaşık net 47 m2 yaklaşık brüt 54,0 m2 kullanım alanlı olduğu tespit edilmiştir. İç mekan özelliği olarak; Yer döşemelerinin seramik olduğu, duvarlarının boyalı ve tavanların spotlu alçıpan asma tavan olduğu, banyo - wc kısmında da aynı şekilde tavanda spot ışıklarının yer aldığı ve duvarların fayans kaplı olduğu, içerisinde klozet ve hilton lavabo olduğu da görülmüştür. İç kapılar panel kapı, pencereler PVC doğrama, giriş kapısı çelik kapıdır. Isıtmanın merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmakta olduğu görülmüş! Taşınmazın antre bölümünde tavanlarda kartonpiyer olduğu, modern tarzda patlatma taş diye tabir edilen duvar kaplamaları ile, bakım onarım ve tadilatlarının yapıldığı, iç mahallerinin yakın zamanda tadilat görmüş ve iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir.F- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: Merkezi konumda olmaları Ulaşım imkanlarının çok iyi olduğu konumda olmaları Kat mülkiyetli olmaları 31 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın köşe konumlu büro olması 31 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın tadilatlı ve bakımlı durumda olması Olumsuz Faktörler: Yaşlı bir binada yer alıyor olmaları Otopark problemi olan bölgede yer alıyor olmalar Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk " denilmektedir

İMAR DURUMU: Taşınmazların dava dosyasında mevcut Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2025 tarihli yazısında: 14.05.2013 / 12.06.2014/13.09.2014/13.05.2016/22.03.2016/17.10.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Bitişik Nizam 5 Kat İrtifalı Ticaret (T2) Alanı'nda kalmakta olduğu, yapı derinliğinin 16 metre olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: 4.720.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: YÖNETİM PLANI: 27/11/1986

İRTİFAK: AT H: 20 Parsel Aleyhine 8 Ve 12 Parsel Lehine 8 Parsel Aleyhine 20 Ve 12 Parsel Lehine 8 Ve 20 Parsel Lehine Geçit İçin İrtifak Hakkı Vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 10:35

2 NOLU TAPU KAYDI: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mahallesi Yakut Ve Mevkii 104 ada 20 parselde kayıtlı 396,25 m2 yüzölçümlü 25/1000 arsa paylı Yedi Katlı Elli İki Bağımsız Bölümlü Ana taşınmazda kain, Büro Nitelikli 1.Kat, 32 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur

ADRESİ: Zeytinlik Mahallesi Yakut Sokak, No: 28 Bakırköy/İSTANBUL

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 03/06/2025 tarihli Bakırköy 4 İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/125 Esas Sayılı Dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre "A-Adres Özellikleri: Dava konusu taşınmazlar adres olarak; Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak No:28, Sinanoğlu Pasajı ve İş Hanı, 1. Kat No:31-32 Bakırköy / İSTANBUL adresinde yer almaktadır.B- Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konu edilmiş olan taşınmazlar, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak üzerinde bulunan Sinanoğlu Pasajı ve İş Hanı 1. Katında kalmakta olup Marmaray Demiryolunun yaklaşık 200 metre güneyinde, Kennedy Caddesinin ise yaklaşık 500 metre kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmazların bulunduğu konuma yakın irili ufaklı bir çok özel-devlet hastanesi, okullar, çeşitli ibadethaneler de bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Konumu itibari ile Büyükşehirin getirmiş olduğu tüm ulaşım ve alt yapı imkanlarından azami seviyede faydalanmakta olan bir konumda yer almaktadır. Dava konusu taşınmazların yakınında Carousel, Capacity gibi büyük alış veriş merkezleri olup Marmaray Bakırköy durağına 200 metre, Özgürlük Meydanına 300 metre, Ataköy Marinaya 750 metre yürüme mesafesinde, E5 karayoluna 2 km, Marmara Forum AVM ye 2 km, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine 1,6 km kuş uçumu mesafededir.C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu parsel geometrik olarak kare şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parselin güney ve batı cepheleri imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. D- Bina Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazlar iş hanı ve pasaj olarak kullanılmakta olan betonarme karkas tarzında 2 bodrum + zemin + asma + 4 normal katlı bir binada yer almaktadır. 2. Bodrum katta bina ortak alanları, 1. Bodrum katta 12 adet dükkan, zemin katta 16 adet dükkan ve normal katların her birinde de 6 “şar adet büro olmak üzere yapı içerisinde 52 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazların yer aldığı binanın dış cephesi düz sıva üzeri boyalı olduğu görülmüştür. İş hanının giriş zemininde zemin paledyen kaplı, merdivenlerin mermer, trabzanların ise ahşap ve demir kombinasyonundan imal olduğu görülmüştür. Yönetim planı tarihinden bulunmayan binanın yaklaşık 40 yaşında olduğu değerlendirilmiştir. Taşınmazların dava dosyasında mevcut Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2025 tarihli yazısında: taşınmazın bulunduğu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi doğrultusunda 1985/1268 sayılı yapı kayıt belgesi tanzim edildiğinin tespit edilmiş olduğu, 1985 tarih ve 345 sayılı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede 32 numaralı bağımsız bölümün net alanının 47,17 m2 brüt alanının 51,88 m2 ortal alnlar dahil brüt alanının 54,81 m2 olarak tespit edildiği bilgisinin de verilmiş olduğu görülmüştür. E- Taşınmazların İç Mekan Özellikleri: Keşif günü dava konusu taşınmazların mahallinde içerisine girilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. 32 bağımsız bölüm numaralı büroda; mahallinde yapılan incelemelerde 2 oda, antre, banyo-wc, mutfak kısımlarından oluştuğu, yapılan ölçümlerde yaklaşık net 46 m2, yaklaşık brüt 53,0 m2 kullanım alanlı olduğu tespit edilmiştir. İç mekan özelliği olarak; oda kısımlarında yerlerin laminat parke döşeli olduğu, ıslak hacimlerde ve antrede ise mermer karo kaplı olduğu, duvarların saten boyalı olduğu, ıslak hacimlerde duvarların yarıya kadar seramik olduğu görülmüştür. Mutfak kısmındaki tezgahta seramik ve üst kısımlarında ahşap dolaplar mevcut olduğu görülmüştür. İç kapılar ahşap kapı, pencereler PVC doğrama, giriş kapısı çelik kapıdır. İç mahalleri tadilat görmemiş olup binanın yaşıyla doğru orantılı olarak yıpranmış olduğu görülmüştür. Isıtmanın merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmakta olduğu görülmüştür.. İç mekan özelliği olarak; Yer döşemelerinin seramik olduğu, duvarlarının boyalı ve tavanların spotlu alçıpan asma tavan olduğu, banyo - wc kısmında da aynı şekilde tavanda spot ışıklarının yer aldığı ve duvarların fayans kaplı olduğu, içerisinde klozet ve hilton lavabo olduğu da görülmüştür. İç kapılar panel kapı, pencereler PVC doğrama, giriş kapısı çelik kapıdır. Isıtmanın merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmakta olduğu görülmüş! Taşınmazın antre bölümünde tavanlarda kartonpiyer olduğu, modern tarzda patlatma taş diye tabir edilen duvar kaplamaları ile, bakım onarım ve tadilatlarının yapıldığı, iç mahallerinin yakın zamanda tadilat görmüş ve iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir.F- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: Merkezi konumda olmaları Ulaşım imkanlarının çok iyi olduğu konumda olmaları Kat mülkiyetli olmaları 31 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın köşe konumlu büro olması 31 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın tadilatlı ve bakımlı durumda olması Olumsuz Faktörler: Yaşlı bir binada yer alıyor olmaları Otopark problemi olan bölgede yer alıyor olmalar Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk " denilmektedir

İMAR DURUMU: Taşınmazların dava dosyasında mevcut Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2025 tarihli yazısında: 14.05.2013 / 12.06.2014/13.09.2014/13.05.2016/22.03.2016/17.10.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Bitişik Nizam 5 Kat İrtifalı Ticaret (T2) Alanı'nda kalmakta olduğu, yapı derinliğinin 16 metre olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: 3.860.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

YÖNETİM PLANI: 27/11/1986

İRTİFAK: AT H: 20 Parsel Aleyhine 8 Ve 12 Parsel Lehine 8 Parsel Aleyhine 20 Ve 12 Parsel Lehine 8 Ve 20 Parsel Lehine Geçit İçin İrtifak Hakkı Vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 14:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.