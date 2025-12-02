T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/316 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Yenidoğan mahallesi, 1847 ada, 10 parsel, 128,00 m2 yüz ölçümlü, 25/144 Arsa paylı, 1. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; Söz konusu parselin,

➢ 06.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskûn Alan”da (YMA) Konut Alanında kalmakta olup Bitişik Nizam H:15,50 mt’dir.

➢ 991/11953 tarih ve sayılı yapı ruhsatına ve 15.09.1993 tarih müracaat tarihli, 22.10.1993 muayene tarihli 6738 sayılı yapı kullanma belgesi (iskân) sahip olduğu anlaşılmıştır.

➢ Taşınmazın cephe aldığı Zübeyde Hanım Caddesinin yapı ruhsat tarihi 1991 yılı olup, arsa m² birim değeri 0,15 TL, 2025 yılı asgari arsa m² birim değeri 73.294,17 TL 'dir.

Özellikleri: Dosyasında mevcut 03/10/2025 tarihli bilirkişi raporunda : " Satışa konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, Marmaray Zeytinburnu Durağına ve Zeytinburnu park-sahiline yürüme mesafesindedir. Taşınmaz Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:70 İç Kapı No:1-Orkide Apt. Zeytinburnu/ İstanbul adresindedir. Taşınmaz köşe konumlu bina; 2 Bodrum kat + zemin kat + asma kat + 4 normal katı olmak üzere toplam 8 katlı, ikiz nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen binada bodrum+ zemin+ asma katta iki adet dükkan iken katlarda tek daire üzerili toplam 6 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı demir kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, demir korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama kaplamalı, asansörlü, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur. 1. Kat (3) nolu daire; yerinde (1) nolu iç kapılı dairenin iki sokağa da cepheli, cadde cephesi yeşil-park alanına bakmakta olup kısmen deniz manzarası bulunmakta olup odalar ve salon parke kaplamalı, antre mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı ve desenli duvar kağıtlı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, duşakabin ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. Zeytinburnu Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; 1. Kat (3) nolu daire; girişte antre sağda oturma odası, mutfak+ balkon, salon+ balkon, karşı-solda hol, yatak odası, ebeveyn odası+ balkon banyo ve wc mahalleri (3+1) olup yaklaşık toplam net 115,00 m² brüt 130,00 m² alana sahiptir. 1 nolu kömürlük 7 m² alanlıdır. " denilmektedir.

Mükellefiyetler: Eklenti : Kömürlük, E:1 Nolu Köm ( 101854112 sistem nolu )

Beyan: Yönetim planı: 22/12/1993

Kıymeti: 7.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.